Toter in Engelskirchen entdeckt: Identität des Mannes geklärt

Die Polizei hofft auf Hinweise zur Identität des Toten. © Bildmontage: Polizei Oberbergischer Kreis

Laut Mitteilung der Beamten wurde der leblose Mann am vergangenen Donnerstag (2. Februar) gegen 9 Uhr in der Nähe der katholischen Kirche an der Straße "Em Depensiefen" in Engelskirchen-Osberghausen entdeckt. Umgehend alarmierten die Zeugen die Polizei.

Rettungskräfte hätten dann noch versucht, den Mann zu reanimieren, was jedoch nicht gelungen sei.

Nach den bisherigen Erkenntnissen gehen die Beamten davon aus, dass der bislang Unbekannte eines natürlichen Todes gestorben ist.

Die Identität des Toten habe noch nicht ermittelt werden können, weshalb die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet. Die Beamten veröffentlichten dazu ein Foto des Mannes.