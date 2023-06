19.06.2023 16:38 7.808 Toter Jugendlicher (†17) in Freibad: Polizei äußert sich zur Todesursache

Am frühen Sonntagmorgen wurde in der kleinen Gemeinde in der Westpfalz die Leiche eines 17-Jährigen gefunden. Jetzt machte die Polizei nähere Angaben.

Von Marc Thomé

Heltersberg - Nachdem am frühen Morgen des gestrigen Sonntags im Bergbad der kleinen Gemeinde Heltersberg in Rheinland-Pfalz die Leiche eines 17-Jährigen gefunden wurde, haben sich jetzt Polizei und Staatsanwaltschaft zu dem Fall geäußert. Der 17-Jährige war von anderen Jugendlichen am frühen Sonntagmorgen im Eingangsbereich des Bergbads in Heltersberg entdeckt worden. (Symbolbild) © Bild-Montage: 123rf/marinashvetsova, 123rf/majestix77 Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll der Jugendliche bei dem Versuch, das Drehkreuz im Eingangsbereich des Freibads zu übersteigen, verunglückt sein und sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen haben. Laut dem Polizeisprecher hatte sich der Unfall am frühen Sonntagmorgen gegen 1.45 Uhr ereignet. Andere Jugendliche hätten demnach den leblosen 17-Jährigen noch in der Nacht entdeckt und den Rettungsdienst alarmiert. Allerdings konnte der Notarzt nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen. Auch ein Team der Notfallseelsorge sei vor Ort gewesen, um die geschockten Ersthelfer psychologisch zu betreuen. Wie der Polizeisprecher weiter mitteilte, gibt es keine Hinweise darauf, dass weitere Personen an dem Unfall beteiligt gewesen waren. Die Ermittlungen dauerten aber an. "Wir sind geschockt, und unsere Gedanken sind bei den Angehörigen", sagte Felix Leidecker, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben am Montag.

