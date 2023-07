Toter Mann in Partnachklamm gefunden: Kripo steht vor Rätsel

Garmisch-Partenkirchen - Am Samstagmorgen wurde im oberbayerischen Garmisch-Partenkirchen der Leichnam eines älteren Mannes in dem Fluss Partnach entdeckt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung.

Die Partnach fließt durch die Partnachklamm. In dem Fluss wurde die Leiche des Mannes entdeckt. © Angelika Warmuth/dpa

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Sonntag mitteilte, entdeckte ein Mann am Samstagmorgen gegen 6.20 Uhr eine leblose Person in der Partnach in der Nähe der Partnachklamm und alarmierte die Rettungskräfte. Laut Polizeimeldung fand er die Leiche nahe der Gaststätte "Klammhaus".

Wasserwacht und Feuerwehr konnten mit gemeinsamen Kräften den regungslosen Körper aus dem Fluss bergen. Ein ebenfalls hinzugerufener Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die weiteren Ermittlungen in dem ungeklärten Todesfall. Bislang ist völlig unklar, wer der Tote ist und wie der Mann genau ums Leben kam. Deshalb bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise.

Erste Beschreibung der Polizei: