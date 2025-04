Tragischer Unfall: Senior verstirbt nach Verpuffung

Euskirchen - Durch eine Verpuffung ist ein 72 Jahre alter Mann in Euskirchen bei Arbeiten mit einem Trennschleifer an einem verschlossenen Metallfass gestorben.

Bei einer Verpuffung in einer Kleingartenanlage ist ein 73-jähriger Mann verstorben. © Nord-West-Media/dpa

Es sei zu einer Implosion gekommen, teilte die Polizei in Euskirchen mit. Das Metallgefäß habe Reste von Giftstoffen enthalten.

Als die Polizeibeamten am Dienstagabend an der Unglücksstelle in einer Kleingartenanlage in der Georgstraße eintrafen, fanden sie den Toten in der Nähe einer Gartenlaube vor.

Ein 66 Jahre alter Nachbar stand unter Schock. Er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.