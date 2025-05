25.05.2025 11:15 5.499 Junge (†3) läuft von Spielplatz weg und ertrinkt in Pool

In Oberbayern ist in Burghausen ein kleiner Junge in einen Pool gefallen und ertrunken. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von Friederike Hauer

Burghausen - Ein Kleinkind ist im Landkreis Altötting in einem Swimmingpool ertrunken. Alles in Kürze Dreijähriger Junge ertrinkt in Pool in Burghausen.

Mutter sucht Kind auf Spielplatz vergeblich.

Grundstücksbesitzer findet Kind im Pool und beginnt Reanimation.

Notarzt und Rettungsdienst können nicht mehr helfen.

Polizei geht von einem Unfall aus. Mehr anzeigen Auch der Notarzt konnte nichts mehr für den Jungen tun. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilte, passierte das Unglück am Freitagabend in Burghausen. Eine Mutter war dort mit ihren Kindern auf einem Spielplatz, als sie feststellte, dass sich ihr Dreijähriger nicht mehr in der Nähe befand. Als sie ihn nicht finden konnte, verständigte sie die Polizei, die eine Suche einleitete. Polizeimeldungen Klimmzüge mit tödlichem Ende: Junger Mann von Gerüst erschlagen Annähernd zeitgleich meldet sich gegen 19.30 Uhr ein Grundstücksbesitzer, der ein Kind aus seinem Pool im Garten geborgen hatte. Er begann bis zum Eintreffen von Notarzt und Rettungsdienst mit Reanimationsmaßnahmen, welche vom Arzt fortgeführt wurden. Doch leider kam jede Hilfe zu spät: Der Junge starb noch am Unglücksort. Beamten der Kriminalpolizei übernahmen vor Ort die Ermittlungen. Nach dem derzeitigen Stand geht die Polizei davon aus, dass der Dreijährige alleine vom Spielplatz auf das nahe gelegene Grundstück gelaufen war und dort in den Pool fiel. Dieser war in den Boden eingelassen und ragte circa einen halben Meter heraus. Der Wasserstand betrug 1,25 Meter. Die genauen Abläufe müssen noch rekonstruiert werden, so die Polizei.



