Tragödie im Straßenverkehr: Seniorin von Auto erfasst und tödlich verletzt

Kürten - Am Dienstag ist es zu einer Tragödie in Kürten zwischen Düsseldorf und Köln gekommen, als eine Seniorin (86) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt wurde.

Die Polizei musste die Unfallstelle am Dienstag für mehrere Stunden absperren. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Gegen 9.45 Uhr wollte eine 59-jährige Kürtenerin mit ihrem Mazda gerade den Parkplatz einer Apotheke verlassen. Dabei kollidierte sie allerdings mit einer Frau, die gerade mit ihrem Rollator auf dem Gehweg der Wipperfürther Straße unterwegs war.

Das berichtet die Polizei am Mittwoch.

Demnach sei die Seniorin durch die Wucht des Zusammenstoßes auf die Straße geschleudert und schwerst verletzt worden.

Zwar leisteten Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, daraufhin sofort Erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst - am Ende allerdings erfolglos: Am Mittwoch erlag die Seniorin ihren Verletzungen in einer Klinik.