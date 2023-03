12.03.2023 21:00 26.263 Traurige Gewissheit: Gefundene Leiche ist das seit Samstag vermisste Mädchen (†12)

In einem Waldstück in Freudenberg wurde am Sonntagmittag die Leiche des zwölfjährigen Mädchens gefunden, das seit Samstag vermisst wurde.

Von Laura Miemczyk, Laura Ratering

Freudenberg - Am Sonntag ist in einem Waldgebiet oberhalb von Freudenberg-Hohenhain (Kreis Siegen-Wittgenstein) die Leiche einer weiblichen Person gefunden worden. Jetzt ist klar: Es handelt sich um das seit Samstagabend vermisste Mädchen (†12). Der weibliche Leichnam war in einem Waldstück gefunden worden. © Roberto Pfeil/dpa Die Polizei Koblenz, die hauptsächlich für die Spurensuche verantwortlich ist, bestätigte den Tod des Mädchens am Sonntagabend. Aus ermittlungstaktischen Gründen könne man derzeit noch keine Angaben zur Todesursache machen, hieß es. Der Leichnam des Mädchens war am Mittag von Polizisten entdeckt worden, die das weiträumig abgesperrte Gebiet gemeinsam mit der Feuerwehr seit Samstagabend durchkämmt hatten. Wie die Polizei weiterhin mitteilte, liege der Fundort in der Nähe des ehemaligen Bahnhofs Wildenburg im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Betzdorf, unmittelbar zur Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Polizeimeldungen Oschatz: Zufahrtstor von Polizeirevier mit Seil und Kette versperrt, zwei Frauen unter Tatverdacht Das Mädchen wurde zuletzt am Samstag gegen 17.30 Uhr in Freudenberg gesehen, nachdem es von einer Freundin den Heimweg angetreten hatte. Offenbar nahm es die Abkürzung durch das Waldstück, in dem es nun auch gefunden wurde. Bei der Toten handelt es sich um die vermisste zwölfjährige aus Freudenberg. © Bildmontage: Polizei Oberbergischer Kreis Die Beamten der Kriminalpolizei Siegen hatten zunächst nach möglichen Spuren gesucht und übernahmen die Ermittlungen vor Ort, wie es hieß. Als sich herausstellte, dass der Fundort auf rheinland-pfälzischem Gebiet liegt, machte sich die Kriminalpolizei Koblenz auf den Weg und nahm die Ermittlungen auf. Erstmeldung vom 12. März, 14.11 Uhr; zuletzt aktualisiert um 21.01 Uhr



Titelfoto: Bildmontage: Polizei Oberbergischer Kreis, Roberto Pfeil/dpa