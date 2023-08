Tritte, Schläge, Überfälle: Polizei in Halle im Dauereinsatz

Halle (Saale) - Am Wochenende wurden im Hallenser Stadtgebiet mehrere Personen überfallen und verletzt.

Ebenfalls An der Magistrale, nahe der Schwimmhalle, wurde gegen 6 Uhr ein 31-Jähriger mit blutigen Händen beobachtet, woraufhin ein Zeuge die Polizei verständigte und der Verletzte ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Weiter ging es gegen 3 Uhr An der Magistrale im Bereich der Haltestelle "Neustadt Zentrum", wo ein Mann von Unbekannten geschlagen und getreten wurde. Auch er musste in eine Klinik gebracht werden, während die Angreifer nach Alarmierung der Polizei unauffindbar waren.

Ein Raubüberfall ereignete sich wenige Stunden später gegen 1.05 Uhr in der Eislebener Straße: Ein junger Mann wurde von zwei Männern geschlagen, die daraufhin sein schwarzes E-Bike an sich nahmen und damit davonfuhren. Das Fahrrad der Marke Cube ist etwa 2500 Euro wert.

Hier wurde ein 39-Jähriger von einem 40-Jährigen so schwer durch Schläge verletzt, dass er zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Gegen den Angreifer läuft jetzt eine Anzeige.

Wie Polizeisprecherin Antje Hoppen mitteilte, spielte sich der erste Vorfall am Samstagabend gegen 21.20 Uhr in der Weißenfelser Straße ab.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war der Mann in der Zerbster Straße von einer Dreiergruppe angegriffen und von einem der Männer in die Hände geschnitten worden. Die Polizei ermittelt in allen Fällen.