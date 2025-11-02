Trolley sorgt für Chaos am Hauptbahnhof

Halle - Am Donnerstag wurde kurz nach 13 Uhr ein herrenloses Gepäckstück im Hauptbahnhof Halle (Saale) gefunden. Sofort räumten und sperrten Bundespolizisten erst die betroffene Filiale, in der der Trolley gefunden wurde, und im Weiteren die gesamte Mall ab.

Am Hauptbahnhof in Halle wurde am Donnerstag ein herrenloses Gepäckstück gefunden. Die Polizei musste anrücken. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Wie die Beamten in einer Pressemeldung berichten, wurden zudem Spezialkräfte der Bundespolizei aus Leipzig angefordert.

Mehrere Durchsagen sollten zuvor dabei helfen, den Eigentümer des Koffers ausfindig zu machen. Allerdings blieb das ohne Erfolg.

Kurz bevor die Spezialkräfte aus Leipzig anrückten, rief eine 24-jährige Deutsche bei der Bundespolizei in Halle an.

Sie gab an, dass das entsprechende Gepäckstück ihr gehöre und sich darin lediglich Klamotten und Pflegeprodukte befinden würden. Sie haben ihren Koffer in der Hektik vergessen.