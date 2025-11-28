Über 200 km/h auf der A92: Raser entwischt Polizei bei Geisterfahrt im Kreisverkehr

Dingolfing - Donnerstagmittag lieferte sich die Polizei auf der A92 in Niederbayern eine wilde Verfolgungsjagd. Der Autofahrer rauschte den Beamten mit einem geliehenen Sportwagen davon.

Die Polizei versuchte, den Raser zu schnappen. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Der Fahrer des Mietwagens sei zuvor mit weit über 200 Kilometern pro Stunde auf der A92 Richtung München gefahren, obwohl nur 120 Kilometer pro Stunde erlaubt waren, teilte die Polizei mit.

Als die Polizei ihn anhalten wollte, gab er Gas, fuhr in falscher Richtung durch einen Kreisverkehr und überholte andere Verkehrsteilnehmer mehrfach gefährlich.

Die Polizei gab die Verfolgung auf, konnte den Fahrer aber anschließend über die Autovermietung identifizieren.