Mann will Zug nicht verlassen: Als die Polizei eintrifft, wird es brutal

Dresden - In der Nacht zu Freitag wurde ein Beamter der Bundespolizei am Bahnhof Dresden-Neustadt verletzt.

Am Bahnhof Neustadt verletzte ein 19-Jähriger einen Bundespolizeibeamten. (Archivbild) © Holm Helis

Zuvor waren die Einsatzkräfte gegen 0.55 Uhr zum Neustädter Bahnhof alarmiert worden, weil ein Mann einen Zug nicht verlassen wollte, der am Endhalt angekommen war.

Der 19-jährige Ukrainer wurde stark alkoholisiert in einer Regionalbahn aufgefunden. Als die Bundespolizisten ihn aufweckten, reagiert er sofort "aggressiv".

Beim Versuch, mit dem Mann zu sprechen, holte dieser auf einmal mit der Faust aus und trat in Richtung der Beamten.

"Trotz mehrfacher Aufforderung widersetzte sich die Person der polizeilichen Maßnahme vehement", erklärt die Bundespolizei am Vormittag.