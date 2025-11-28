Streit in Bus eskaliert, plötzlich fallen Schüsse

Monheim - Zwei Männer im Alter von 20 und 24 Jahren haben in einem Linienbus in Monheim eine harte Schlägerei angezettelt und aufeinander eingeprügelt.

In diesem Linienbus haben sich die beiden jungen Männer attackiert. © Patrick Schüller

Laut Polizei soll sich der Zoff am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr in der Linie SB59 ereignet haben.

Demnach habe der 20-Jährige während der Prügelei plötzlich eine Schreckschusswaffe benutzt und auf seinen Kontrahenten eingeschlagen, heißt es.

Auch als die Freundin (21) des 24-Jährigen aus Düsseldorf dazwischen gehen wollte, brachte das den 20-Jährigen nicht zur Ruhe - im Gegenteil!

Neben ihrem Freund wurde auch sie schließlich Opfer der Attacke und leicht verletzt. Außerdem soll der Monheimer den Zeugen zufolge mehrfach mit seiner Schreckschusspistole geschossen haben.

Der Busfahrer hingegen bemerkte die Prügelei, alarmierte sofort die Polizei und hielt den Bus auf Höhe des Heerwegs an der Alfred-Nobel-Straße an.