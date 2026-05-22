Über Pfingsten mit der Bahn unterwegs? Das solltet ihr beachten

Thüringen - Zum bevorstehenden Pfingstwochenende rechnet die Bundespolizei mit vielen Reisenden an Bahnhöfen und in Zügen – auch in Erfurt , Gera , Weimar , Saalfeld, Nordhausen und Meiningen.

Die Bundespolizei rechnet an Pfingsten mit vielen Reisenden und gibt Tipps für sichere Bahnfahrten. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Hintergrund sind zahlreiche Tagesausflüge, Kurzreisen und Freizeitaktivitäten zum verlängerten Wochenende.

Die Bundespolizei empfiehlt deshalb eine gute Reiseplanung und gegenseitige Rücksichtnahme, damit die Fahrten möglichst entspannt verlaufen. Reisende sollten sich vorab über aktuelle Fahrpläne informieren und insbesondere an stark frequentierten Bahnhöfen aufmerksam bleiben.

Außerdem rät die Polizei dazu, auf Gepäck und Wertsachen zu achten sowie verdächtige Gegenstände oder Situationen umgehend dem Bahn- oder Sicherheitspersonal zu melden.

Auch an Bahnsteigen sei Vorsicht wichtig: Die weiße Sicherheitslinie sollte erst überschritten werden, wenn der Zug vollständig zum Stehen gekommen ist.