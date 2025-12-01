Überfahrene Katze im Mülleimer entsorgt: Polizei ermittelt

Eisenberg (Saale-Holzland-Keis) - In Eisenberg kam es am Wochenende zu einem Vorfall, der nun strafrechtliche Ermittlungen nach sich zieht.

Unbekannte entsorgten eine überfahrene Katze in einem Mülleimer. (Symbolbild) © 123rf/fesenko

Am Samstagabend meldete ein Bürger der Polizei Saale-Holzland eine augenscheinlich überfahrene Katze im Ortsbereich von Eisenberg. Vom Verursacher fehlte jede Spur.

Am Sonntagnachmittag machte ein Zeuge dann eine weitere Entdeckung: In einem Mülleimer im Bereich Großer Brühl fand er einen Beutel und darin die verendete Katze.

Offensichtlich hatten Unbekannte das zuvor überfahrene Tier auf diese Weise entsorgt. Diese Art der Beseitigung sei jedoch weder sach- noch fachgerecht.