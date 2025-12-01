Überfahrene Katze im Mülleimer entsorgt: Polizei ermittelt
Eisenberg (Saale-Holzland-Keis) - In Eisenberg kam es am Wochenende zu einem Vorfall, der nun strafrechtliche Ermittlungen nach sich zieht.
Am Samstagabend meldete ein Bürger der Polizei Saale-Holzland eine augenscheinlich überfahrene Katze im Ortsbereich von Eisenberg. Vom Verursacher fehlte jede Spur.
Am Sonntagnachmittag machte ein Zeuge dann eine weitere Entdeckung: In einem Mülleimer im Bereich Großer Brühl fand er einen Beutel und darin die verendete Katze.
Offensichtlich hatten Unbekannte das zuvor überfahrene Tier auf diese Weise entsorgt. Diese Art der Beseitigung sei jedoch weder sach- noch fachgerecht.
Ein Vertreter der Stadt wurde informiert und kümmerte sich anschließend um die ordnungsgemäße Übernahme des Tieres. Unabhängig davon leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein, um den oder die Verantwortlichen zu ermitteln.
