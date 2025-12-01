Brutaler Vorfall: Mitschüler werfen elf Jahre alten Jungen die Treppe hinunter

Schmallenberg - Schüler sollen in Schmallenberg im Hochsauerlandkreis einen Elfjährigen eine Treppe hinuntergeworfen und dadurch leicht verletzt haben.

An einer weiterführenden Schule in Schmallenberg soll ein elf Jahre alter Junge von Mitschülern die Treppe hinuntergeworfen worden sein. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Die Mutter des Kindes habe Anzeige erstattet, teilte die Polizei mit.

Mehrere Mitschüler sollen den Jungen am Freitag demnach im Schulgebäude zunächst festgehalten haben, einer habe ihm einen Schuh ausgezogen.

Danach sollen sie ihn wieder losgelassen haben.

Als sich der Elfjährige auf die oberste Treppenstufe setzte, um den Schuh wieder anzuziehen, sei er erneut gepackt worden. Vier Mitschüler hätten ihn nach ersten Erkenntnissen an Armen und Beinen genommen und von der Treppe geworfen.

Der Vorfall geschah laut Polizei an einer weiterführenden Schule der Stadt.