Überfall auf Juwelier: Räuber bedroht Angestellten und flieht mit Beute

Ein Juweliergeschäft in Augsburg wurde überfallen. Der Täter ist auf der Flucht.

Von Friederike Hauer

Augsburg - Ein Juwelier wurde in der Augsburger Innenstadt überfallen und ausgeraubt. Der Täter ist auf der Flucht.

Die Polizei suchte bisher erfolglos nach dem Täter. (Symbolbild)
Die Polizei suchte bisher erfolglos nach dem Täter. (Symbolbild)  © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurde das Geschäft in der Ulmer Straße am Montagmorgen überfallen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat der Täter gegen 9.20 Uhr den Laden und bedrohte den Angestellten mit einem Messer.

Er forderte die Herausgabe von Wertgegenständen und floh schließlich mit Beute im Wert von 2500 Euro in Richtung Branderviertel.

15-Jähriger filmt sich bei Autorennen mit Tempo 210
Polizeimeldungen 15-Jähriger filmt sich bei Autorennen mit Tempo 210

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Täter brachte keinen Erfolg.

Um den Räuber zu schnappen, setzt die Polizei auf die Hilfe der Bevölkerung.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

  • augenscheinlich jüngerer Mann
  • 1,70 Meter groß
  • sehr hager
  • schwarz gekleidet mit Sturmhaube, schwarze Jacke mit Kapuze, schwarze Jogginghose
  • sprach gebrochen Deutsch

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 0821/3233821 bei der Kriminalpolizei Augsburg melden.

Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: