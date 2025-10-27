Überfall auf Juwelier: Räuber bedroht Angestellten und flieht mit Beute

Augsburg - Ein Juwelier wurde in der Augsburger Innenstadt überfallen und ausgeraubt. Der Täter ist auf der Flucht.

Die Polizei suchte bisher erfolglos nach dem Täter. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurde das Geschäft in der Ulmer Straße am Montagmorgen überfallen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat der Täter gegen 9.20 Uhr den Laden und bedrohte den Angestellten mit einem Messer.

Er forderte die Herausgabe von Wertgegenständen und floh schließlich mit Beute im Wert von 2500 Euro in Richtung Branderviertel.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Täter brachte keinen Erfolg.

Um den Räuber zu schnappen, setzt die Polizei auf die Hilfe der Bevölkerung.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: