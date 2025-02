Überfall auf Seniorin im Erzgebirge: Frau im Krankenhaus

Stollberg - In Stollberg ( Erzgebirge ) ist am Freitag eine Seniorin (84) überfallen worden.

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Raub in Stollberg. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Gegen 13 Uhr rief ein Zeuge die Polizei in die Pestalozzistraße. Dort hatte er eine am Boden liegende, verletzte Seniorin (84) gefunden. Die 84-Jährige erzählte ihm, dass sie beraubt wurde.

Die Frau stürzte, als ihr ein unbekannter Täter zwei Beutel entriss. Rettungskräfte versorgten die Frau und brachten sie ins Krankenhaus.

Der Täter flüchtete mit den Beuteln, in denen sich Einkäufe, persönliche Gegenstände und auch die Geldbörse der Dame befanden, in Richtung eines Garagenkomplexes in der Nähe. Die Polizei konnte den Unbekannten allerdings nicht mehr ausfindig machen.