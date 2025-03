12.03.2025 09:53 2.157 Überfall auf Tankstelle: Kassiererin mit Messer bedroht

In Zwickau hat am Dienstagabend ein unbekannter Mann an der Reichenbacher Straße eine Tankstelle überfallen.

Von Claudia Ziems

Zwickau - In Zwickau hat am Dienstagabend ein unbekannter Mann eine Tankstelle überfallen. Die Ermittlungen zu einem Überfall auf die Jet-Tankstelle in Zwickau laufen. © Mike Müller Gegen 21 Uhr betrat der mutmaßliche Räuber den Verkaufsraum der Jet-Tankstelle an der Reichenbacher Straße. Der männliche Täter bedrohte eine Kassiererin erst verbal und dann mit einem Messer, teilte eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24 mit. Er forderte Geld aus der Kasse und flüchtete dann mit circa 300 Euro. Polizeimeldungen Bedrohungslage in Karlsruher Innenstadt: Keine Gefahr für Bevölkerung Bei dem Überfall wurde niemand verletzt. Der Täter war dunkel gekleidet, das Gesicht war mit einer Brille und einer Kapuze verdeckt. Die Polizei ermittelt zu dem Überfall und sucht Zeugen. Unter der Telefonnummer 0375 4284480 werden sachdienliche Hinweise entgegengenommen.

Titelfoto: Mike Müller