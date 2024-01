"Überfallartige Vergewaltigung": Festnahme nach Schock-Tat!

Die Kölner Polizei hat gemeinsam mit der Polizei Hannover einen mutmaßlichen Vergewaltiger (34) festnehmen können (Symbolbild). © Lino Mirgeler/dpa

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, am 20. September 2023 eine 21-jährige Frau in Leverkusen-Schlebusch an der Straße Dhünnberg überfallen und in einer Grünanlage "überfallartig" vergewaltigt zu haben.

Wie die Polizei Köln am heutigen Mittwoch bekannt gab, erfolgte die Festnahme bereits am 4. Januar.

In den Fokus der Beamten geriet der 34-Jährige nach intensiven Ermittlungen durch verschiedene Spuren und Zeugenaussagen.

Am Tattag selbst war der mutmaßliche Täter noch unerkannt in Richtung Sauerbruchstraße entkommen.

Der Beschuldigte soll sich zur Tatzeit in unregelmäßigen Abständen in Leverkusen und Hannover aufgehalten haben.