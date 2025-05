02.05.2025 15:00 Überraschend ehrlich: Feiertags-Ausflug endet für 37-Jährigen im Knast

Am gestrigen Donnerstag kontrollierten Bundespolizisten am Bahnhof Merseburg einen Mann, der zufällig per Haftbefehl gesucht wurde.

Von Emily Mittmann

Merseburg - Am Donnerstag kontrollierten Bundespolizisten am Bahnhof Merseburg einen Mann, der zufällig per Haftbefehl gesucht wurde. Als die Polizisten den Namen des Mannes in ihrem Informationssystem eingaben, stießen sie auf einen Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa Wie die Bundespolizei mitteilte, habe man den 37-Jährigen gegen 10.07 Uhr kontrollieren wollen. Da er jedoch keine Papiere bei sich trug, um sich ausweisen zu können, gab er den Beamten ausschließlich mündlich Auskunft. Scheinbar hatte der Mann bei seiner Identität nicht gelogen, denn als die Polizisten die Angaben im Informationssystem eingaben, stießen sie auf einen Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Halle (Saale). "Der Deutsche war einer für März 2025 terminierten Hauptverhandlung ohne ausreichende Entschuldigung, trotz ordnungsgemäßer Ladung, ferngeblieben. Diese wurde anlässlich zweier zurückliegender Diebstahlhandlungen, für die der 37-Jährige verantwortlich sein soll, angesetzt", so die Bundespolizei Magdeburg. Polizeimeldungen Bombendrohung per E-Mail: 800 Schülerinnen und Schüler evakuiert Um sicherzugehen, dass er beim nächsten Termin erscheint, erließ das Hallenser Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den 37-Jährigen. Die Polizisten eröffneten dem Mann seine Festnahme und brachten ihn zum Polizeirevier Saalekreis, wo man seine Identität anhand der Fingerabdrücke noch einmal prüfte. Anschließend brachte man ihn in Halle (Saale) ins Gefängnis.

Titelfoto: Jan Woitas/dpa