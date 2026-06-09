Überraschung am Flughafen: Kamm entpuppt sich als getarntes Messer

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Ein zunächst harmlos wirkender Kamm hat sich bei einer Sicherheitskontrolle am Flughafen Köln/Bonn als getarntes Messer entpuppt.

Von Jonas-Erik Schmidt

Köln - Ein zunächst harmlos wirkender Kamm hat sich bei einer Sicherheitskontrolle am Flughafen Köln/Bonn als getarntes Messer entpuppt.

Die Bundespolizei wurde bei einer Luftsicherheitskontrolle auf die raffinierte Konstruktion aufmerksam.
Die Bundespolizei wurde bei einer Luftsicherheitskontrolle auf die raffinierte Konstruktion aufmerksam.  © --/Bundespolizeidirektion Sankt Augustin/dpa

Die Bundespolizei entdeckte die raffinierte Konstruktion bei einer Luftsicherheitskontrolle, wie sie mitteilte.

Den Angaben zufolge wurde das getarnte Messer bei einer Frau entdeckt, die auf dem Weg zu einem Flug in Richtung Rumänien war.

Als ihr Handgepäck überprüft wurde, fiel ein Gegenstand auf, der auf den ersten Blick wie ein gewöhnlicher Kamm wirkte.

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Bei einer genaueren Untersuchung stellte sich jedoch heraus, dass sich dahinter ein Messer verbarg.

Die Bundespolizei stellte die Waffe sicher und leitete ein Strafverfahren ein. Die Frau durfte danach ihre Reise fortsetzen.

Titelfoto: --/Bundespolizeidirektion Sankt Augustin/dpa

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