Ukrainer (†64) stirbt nach Angriff im Flüchtlingsheim: Verdächtiger (71) in U-Haft

Von Johanna Baumann

Aachern - Tödlicher Angriff in Aachern! Einen blutüberströmten Mann (†64) fanden Polizeibeamte am Samstagnachmittag in einer Flüchtlingsunterkunft vor. Die Polizei sicherte Spuren und befragte andere Bewohner der Unterkunft. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock Nachdem der Notruf gegen 17.10 Uhr eingegangen war, machten sich die Beamten auf den Weg in die Morezstraße. Der schwer verletzte 64-jährige Bewohner wurde nach medizinischer Erstversorgung in ein Krankenhaus geflogen. Der Mann mit ukrainischer Herkunft erlag jedoch noch am frühen Abend seinen Verletzungen. Doch wie kam es zu der schrecklichen Tat? Die eingerichtete Sonderkommission "Morez" soll nun Licht ins Dunkle bringen. Im Zuge der Ermittlungen fiel der Verdacht auf einen 71-jährigen Bewohner der Unterkunft. Laut der bisherigen Befragungen sollen das Opfer und der ebenfalls ukrainische Tatverdächtige eine Auseinandersetzung gehabt haben. Zuvor sollen sie Alkohol konsumiert haben, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte. Polizeimeldungen Autofahrer können's nicht glauben: Angler auf der A61! Wegen des dringenden Tatverdachts auf Totschlag sitzt der 71-Jährige aktuell in Untersuchungshaft. Die genauen Hintergründe der Tat müssen jedoch noch ermittelt werden. Zur Untersuchung der tödlichen Verletzungen des 64-Jährigen wurde zudem eine Obduktion beantragt. Mögliche Zeugen des Angriffs sollen sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0781-21 2820 in Verbindung setzen.

