Amoklauf an Gymnasium: Wie geht es nach den "schrecklichen Stunden" in Oberbayern weiter?

Schongau - Nach dem von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (56) als "Amoktat eines Einzeltäters" bezeichneten Vorfall am Welfen-Gymnasium im oberbayerischen Schongau geht am Donnerstag der Unterricht wieder weiter. Doch an Dienst nach Vorschrift ist nach so einem Vorfall nicht zu denken.

Ein Großaufgebot an Spezialkräften und Polizei war im Einsatz. Wie der Schüler an die Schusswaffe kam und was ihn zu der Tat bewegt haben könnte, ist noch unklar. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Das ist auch dem zuständigen Landratsamt bewusst und so werde ein Kriseninterventionsteam bereitstehen.

Sie sollen für Gespräche mit Schülern und Lehrern vor Ort sein, um die Ereignisse vom Mittwoch verarbeiten zu können.

Offenbar hatte ein 16-jähriger Ex-Schüler des Gymnasiums im Dornauer Weg versucht, ein Schulmassaker anzurichten.

Mit einer Pistole bewaffnet betrat er gegen 12.50 Uhr das Gelände und feuerte einen Schuss ab. Dieser verletzt jedoch niemanden. Unmittelbar danach versagte die Waffe ihren Dienst.

Der Täter griff daraufhin zu seinem Messer und attackierte damit zwei 13 Jahre alte Mädchen.

Diese wurden schwer verletzt und schwebten zwischenzeitig beide in Lebensgefahr. Mit einem Rettungshubschrauber musste beide in die Klinik geflogen werden.