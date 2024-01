Umzugs-Lkw abgefackelt: Polizei vermutet Brandstiftung

Der Lkw brannte komplett aus. © Silvio Dietzel

Das Fahrzeug, das einem Transportunternehmer aus Sondershausen (Kyffhäuserkreis) gehört, war in Wolkramshausen - einem Ortsteil von Bleicherode - abgestellt.

Der Lkw war am Freitagnachmittag auf dem Gelände "Am Schacht" geparkt worden. Laut Zeugenaussagen soll der Sattelzug am frühen Sonntagmorgen noch unbeschädigt auf dem Gelände gestanden haben. Erstmals abgebrannt wurde das Fahrzeug am Montag entdeckt.

Die Polizei geht nach einer Begutachtung des Tatortes davon aus, dass der Lkw zwischen Sonntag (5 Uhr) und Montag (17 Uhr) in Brand gesteckt wurde. Den Angaben nach wird die Schadenshöhe gegenwärtig auf rund 15.000 Euro geschätzt, wie die Beamten in einer Mitteilung erklärten.

Der Eigentümer des Lkws muss nun schnellstmöglich ein neues Fahrzeug finden oder mieten, da er laut eigener Aussage mit seinem Team einen Umzug durchführen muss.