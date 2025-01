Unbekannte feuern Böller auf Einsatzkräfte, 24-Jähriger stirbt bei Pyro-Unfall

NRW - In der Silvesternacht ist es in Nordrhein-Westfalen zu mehreren Zwischenfällen mit Knallkörpern gekommen. Eine Person kam ums Leben.

Polizei und Feuerwehr hatten in der Silvesternacht wieder alle Hände voll zu tun. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

In Köln musste die örtliche Feuerwehr zu später Stunde gleich zu zwei Bränden in die Stadtteile Meschenich und Porz ausrücken. In Ruhe ihrer oftmals lebensrettenden Arbeit nachgehen, konnten die Rettungskräfte aber nicht.

Sowohl die Polizeibeamten als auch die Feuerwehrleute wurde während der Einsätze von Unbekannten mit Feuerwerkskörpern beschossen. Ob es Verletzte gab, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. In den vergangenen Jahren war es bereits zu ähnlichen Angriffen gekommen.

Südwestlich von Paderborn wurde derweil ein Mann beim Hantieren mit einem Böller tödlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, passierte das Unglück am Ortsrand von Geseke. Andere Menschen sollen nicht beteiligt gewesen sein.

Im Rahmen der Ermittlungen wird nun geprüft, ob es sich bei dem Knallkörper um illegale Pyrotechnik gehandelt haben könnte. "Es sieht zumindest nicht so aus, als sei es ein handelsübliches Feuerwerk gewesen", hieß es von Seiten einer Sprecherin.

Nach Informationen der "Bild" hatte der Mann den Unglücks-Böller selbst gebastelt. Die Wucht der Explosion war so enorm, dass Gliedmaßen abgetrennt wurden. Zwei Erwachsene und drei Kinder sollen den Toten gefunden haben. Sie werden von Notfallseelsorgern betreut.