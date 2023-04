Unbekannte geben sich als falsche Polizisten aus und hauen hilflose Seniorin übers Ohr!

Düsseldorf - Was für eine unglaubliche Aktion! Falsche Polizisten haben am Donnerstag einer 79-Jährigen mit einem Schockanruf mehr als 30.000 Euro aus den Rippen geleiert. Jetzt fahndet die Polizei nach einer Tatverdächtigen!

Im Zuge dessen warnt die Polizei zum wiederholten Male eindringlich: Bei einem Anruf der Polizei erscheint niemals die 110 im Display des Telefons! Legen Sie in diesem Fall umgehend auf!

Dort traf sie auf eine unbekannte Frau, die den Umschlag entgegennahm und berichtete, das Geld schließlich in eine Gerichtskasse einzahlen und mit einer Quittung zurückkommen zu wollen.

Wenig später nahm die Oma ihr Bargeld in die Hand, hob zusätzliche 30.000 Euro (!) von ihrem Bankkonto ab und machte sich auf den Weg zum Treffpunkt an der Kölner Straße/Kruppstraße.

Darin soll auch ihr Ehemann verwickelt gewesen sein, gab die 79-Jährige an. Um diesen vor einer möglichen Gefängnisstrafe zu bewahren, sollte die ältere Dame eine äußerst hohe Kaution zahlen.

Wie die Seniorin bei der Polizei zu Protokoll gab, soll ihr Telefon gegen 13 Uhr geklingelt haben. Am anderen Ende der Leitung soll ein Beamter gewesen sein, der von einem tödlichen Unfall berichtete.

Betroffene Personen sollen Unbekannten auf gar keinen Fall Auskünfte über Vermögen oder andere sensible Daten geben.

Die Polizei nimmt niemals Wertgegenstände, Bargeld oder Schmuck in Verwahrung! Darüber hinaus sollen weder Geld noch andere Wertgegenstände einfach so in die Hände angeblicher Mitarbeitenden von Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichten oder Banken übergeben werden.

Hinweise zur jüngsten Tat und zu weiteren Betrugsmaschen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02118700 entgegen.