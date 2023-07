Unbekannte jagen Geldautomaten in die Luft und flüchten - Zeugensuche

Dormagen - Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Freitag einen Geldautomaten gesprengt. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Jetzt sucht die Polizei nach weiteren Zeugen!

Das betroffene Gebäude wurde durch die Sprengung erheblich beschädigt. Ein Statiker prüft aktuell die Lage vor Ort. © Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

Gegen 2.40 Uhr sollen die Tatverdächtigen in einer Bank an der Straße "Am Weißen Stein" einen Geldautomaten in die Luft gejagt haben.

Mehrere Anwohnende meldeten sich im Zuge der Explosion bei der Polizei. Sie gaben an, dass die mutmaßlichen Sprenger nach der Tat in einem nicht näher beschriebenen Auto die Flucht angetreten hatten.

Durch die Explosion entstand ein erheblicher Sachschaden am Gebäude. Ein Statiker ist aktuell noch vor Ort und überprüft das betroffene Haus.

Ob die Tatverdächtigen mit einer Beute entkommen konnten, ist bislang unklar.