Grundschule und Kita verwüstet: Täter auf der Flucht

Odenthal - Im Stadtteil Voiswinkel sind in der Nacht zum heutigen Donnerstag Unbekannte in eine Grundschule und einen Kindergarten eingestiegen und haben beide Objekte komplett verwüstet. Zeugen sollen nun wichtige Hinweise liefern!

Auf ihrem Streifzug durch zahlreiche Räume ließen die Einbrecher mehrere hundert Euro Bargeld mitgehen. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden an der Grundschule auf einen mittleren fünfstelligen Bereich.

Anders hingegen sah die Lage in der benachbarten Grundschule aus. Durch eine Seitentür betraten die Täter die Schule und hinterließen binnen weniger Minuten ein regelrechtes Schlachtfeld.

Auch eine Tür wurde in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt. Geklaut wurde allerdings nichts. Das gab eine Vertreterin des Kindergartens bei der Polizei an.

Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag rund um die beiden Objekte in der Sankt-Engelbert-Straße etwas Verdächtiges beobachtet haben, können Hinweise jederzeit unter 022022050 an die Polizei weitergeben.