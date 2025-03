05.03.2025 15:19 599 Unbemerktes Gasleck in Wohnhaus: Siebenköpfige Familie vergiftet

Durch einen Gasaustritt in einem Wohnhaus in Neumarkt in der Oberpfalz ist eine siebenköpfige Familie vergiftet worden.

Von Benedikt Zinsmeister

Neumarkt in der Oberpfalz - Durch ein Gasleck hat eine siebenköpfige Familie in Bayern teils schwere Kohlenstoffmonoxidvergiftungen erlitten. Nur durch Zufall wurde das Ausströmen des tödlichen Gases entdeckt. Ein Gasaustritt in einem Mehrfamilienhaus in der Neumarkter Innenstadt löste am Faschingsdienstag einen Großeinsatz von Rettungskräften aus. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa Laut Angaben der Polizei vom Mittwoch hatte sich eine 37-jährige Mutter am frühen Morgen des Faschingsdienstags erbrochen und über starkes Unwohlsein geklagt, daher rief ihr Ehemann den Rettungsdienst. Als die Helfer das Mehrfamilienhaus in der Innenstadt von Neumarkt in der Oberpfalz betraten, schlug sofort deren Kohlenmonoxid-Warnmelder Alarm. Die siebenköpfige Familie wurde daraufhin evakuiert. Feuerwehr und Polizei rückten mit einem Großaufgebot an. Polizeimeldungen Zeugen finden Toten: Polizei wendet sich mit dringendem Aufruf an Öffentlichkeit Die 37 Jahre alte Mutter wurde schwer verletzt in ein Klinikum gebracht. Ihre fünf Kinder im Alter zwischen zwei und 13 Jahren sowie ihr 53 Jahre alter Ehemann wurden laut Polizei weit leichter verletzt. Gasaustritt in Wohnhaus in Neumarkt in der Oberpfalz: Technischer Defekt vermutet Die alarmierte Feuerwehr nahm sofort die an der Außenwand installierten Gasfeuerstätten außer Betrieb. "Nach Begutachtung durch Spezialisten der Stadtwerke und Feuerwehr sowie eines Kaminkehrers ist nach aktuellem Ermittlungsstand ein technischer Defekt wahrscheinlich", hieß es. Die Anlagen bleiben bis zur abschließenden Klärung außer Betrieb. Die Ermittlungen dauern an.

