Unfall mit Dreirad: Helikopter bringt Schwerverletzten ins Krankenhaus

Klingenberg (Sachsen) - Schwerer Sturz bei Klingenberg: Am gestrigen Montagmorgen, gegen 7.55 Uhr, war ein 71-Jähriger mit seinem Sesseldreirad auf einer Straße bei Klingenberg unterwegs.

Der 71-Jährige war mit seinem Dreirad der Marke Van Raam unterwegs. © Roland Halkasch

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann auf der S192 mit dem elektrobetriebenen Gefährt in Richtung Tharandt. Dabei fiel der Fahrer, in Höhe der Einmündung nach Dorfhain, in einer Kurve.

Bei dem Zwischenfall auf der abschüssigen Strecke zog sich der 71-jährige Mann dabei schwere Verletzungen zu und musste anschließend per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Tharandter Straße wurde in Höhe der Unfallstelle zeitweise gesperrt.

jetzt ermittelt die Polizei zur Unfallursache und bittet Zeugen um Hilfe: