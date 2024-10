Unfassbare Tat: Mutter soll Babyleiche im Hausmüll entsorgt haben

Im Oberbergischen Kreis sucht die Polizei nach einem toten Fötus. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Nach Polizeiangaben sei eine 41-jährige Frau aus Marienheide (Oberbergischer Kreis) am vergangenen Montag in eine Klinik in Gummersbach eingeliefert worden.

Bei einer Untersuchung hatten Ärzte dann festgestellt, dass es vor Kurzem mutmaßlich eine Frühgeburt bei der Frau gegeben haben soll.

Angeblich soll die 41-Jährige den toten Fötus am Donnerstag, dem 26. September, im Hausmüll entsorgt haben, wie die Polizei meldet.

Aus diesem Grund ermittelt das Kriminalkommissariat 11 der Polizei Köln unter Federführung der Staatsanwaltschaft Köln und sucht nach der Babyleiche.

Allerdings dauern diese Maßnahmen durch eine eigens eingerichtete Mordkommission wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts noch an.