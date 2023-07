"Ungeheuerlicher Vorfall": Jugendliche schlagen Rentnerin mit Stöcken - aus Langeweile!

Düren - In Düren haben drei bislang unbekannte Jugendliche eine Seniorin (76) auf offener Straße schikaniert und verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Angriffs!

Die 76-Jährige war samt ihres Rollators in Düren unterwegs, als es zu dem Angriff kam. (Symbolbild) © Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa

Wie ein Sprecher der Beamten am Samstagmorgen schilderte, war die 76-Jährige am gestrigen Freitagnachmittag gegen 14.50 Uhr samt ihres Rollators die Köttenicher Straße in Huchem-Stammeln entlang gegangen, als es zu den abscheulichen Szenen kam.



Demnach gingen drei männliche, laut Polizei vermutlich zwölf bis 15 Jahre alte Jugendliche, völlig grundlos auf die Dame los, beleidigten sie auf offener Straße und schlugen sie mit Stöcken!

Doch das war noch nicht alles: "Ferner haben sie versucht, die ältere Frau zu Fall zu bringen, was aber durch ihren Rollator verhindert wurde", schilderte ein Polizeisprecher.

Die Seniorin wurde durch die Schikane des Trios leicht verletzt, wie es hieß.

Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und ist dringend auf der Suche nach Zeugen des "ungeheuerlichen Vorfalls, den diese Jugendlichen offensichtlich aus Langeweile betrieben haben", wie der Sprecher erklärte.