Uni Bayreuth: Einbrecher erbeuten 150.000 Euro Bargeld aus Mensa!

Bayreuth - Diebe haben in die Mensa der Bayreuther Universität eingebrochen und rund 150.000 Euro Bargeld erbeutet!

Die Mensa der Uni Bayreuth. Einbrecher machten hier fette Beute. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, stiegen die Täter im Zeitraum von Montag, 16 Uhr, bis Dienstag, 4.15 Uhr, in das Gebäude ein und öffneten gewaltsam einen Geldautomaten, in dem sich das Bargeld befand.

Außerdem ließen die Diebe Zigaretten und Getränke mitgehen. Der Sachschaden beträgt laut Polizei insgesamt über 15.000 Euro.

Wie die Unbekannten sich Zutritt zu der Mensa verschafften und den Geldautomaten öffneten, kann die Polizei nicht bekanntgeben.

Den Ermittlern zufolge ist es möglich, dass sich die Täter einer oder mehrerer Geldkassetten entledigt haben. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat einen Zeugenaufruf gestartet.