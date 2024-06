28.06.2024 19:18 Unter Drogen am Steuer: Traktorfahrer kracht in Auto und flüchtet!

In Staßfurt krachte ein Traktorfahrer am Donnerstag in ein Auto. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er unter Drogen stand.

Von Sophie Marie Kemnitz

Staßfurt - Am Donnerstagnachmittag beschädigte ein 44-jähriger Mann in Staßfurt (Salzlandkreis) mit seinem Traktor ein Auto und ergriff dann die Flucht. Als die Polizei ihn findet, wird klar: Der Fahrer stand unter Drogen! Nach dem Unfall machte sich der 44-jährige Fahrer aus dem Staub. (Symbolbild) © 123rf/anela47 Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei war der 44-Jährige in Richtung Gänsefurther Straße unterwegs, als er mit der Gabel des Traktors ein abgestelltes Auto erfasste.

Der Fahrer soll daraufhin kurz gehalten haben, bevor er sich aus dem Staub machte. Zeugen meldeten den Vorfall daraufhin bei der Polizei und konnten den Unfallfahrer genau beschreiben. Die Polizei konnte den vermeintlichen Fahrer später in einem Garten antreffen. Dieser räumte den Unfall ein und erklärte, dass er Panik bekommen hab und daher geflüchtet sei. Polizeimeldungen Frau bricht in Supermarkt zusammen und stirbt In der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Traktor nicht pflichtversichert war, der Mann keine gültige Fahrerlaubnis Besitz und er eindeutige Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln aufwies. Ein freiwilliger Schnelltest verlief positiv. Daraufhin wurde ihm die Weiterfahrt mit nicht zugelassen Fahrzeugen und ohne den Besitz einer Fahrerlaubnis untersagt. Anschließend wurde der Mann aus der Maßnahme entlassen.

Titelfoto: 123rf/anela47