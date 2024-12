05.12.2024 07:39 Drogen-Razzia in Würzburg: Polizei durchsucht Wohnungen und Geschäfte

In der Theaterstraße in der Innenstadt von Würzburg kam es am gestrigen Mittwochabend zu einer groß angelegten Drogen-Razzia: Ein Mann wurde festgenommen!

Von Florian Gürtler

Würzburg - Zahlreich Polizisten rückten zu einer Razzia in der City von Würzburg aus. Der Grund für den Polizei-Schlag waren Hinweise auf einen aufkommenden Straßenhandel mit Drogen im Umfeld der Theaterstraße. Razzia in Würzburg: Die Polizisten kontrollierten rund 30 Personen, Wohnungen und Geschäftsräume wurden durchsucht. © NEWS5/Pascal Höfig Die "konzertierte Aktion gegen Rauschgiftkriminalität im öffentlichen Raum" fand am gestrigen Mittwochabend gegen 19 Uhr statt, wie die Polizei in Unterfranken mitteilte. Dabei durchsuchten die Beamten mehrere Wohnungen und Geschäftsräume, rund 30 Personen wurden kontrolliert. Ein 34 Jahre alter Mann wurde festgenommen, gegen ihn bestehe der Verdacht "des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln", wie ein Sprecher erklärte. Die Theaterstraße in der Würzburger Innenstadt wurde infolge der Razzia gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Polizeimeldungen Mehr als vier Promille! Polizei zieht Radler aus dem Verkehr Im Vorfeld des gestrigen Polizei-Schlags seien bei Personenkontrollen rund um die Theaterstraße immer wieder kleinere Mengen Rauschgift entdeckt worden. Mit der Zeit hätten sich die Hinweise auf einen "erneut aufkommenden möglichen Straßenhandel" mit Drogen in dem Bereich verdichtet. Wegen einer Drogen-Razzia wurde am Mittwochabend die Theaterstraße in Würzburg gesperrt. © NEWS5/Pascal Höfig Würzburger Polizei kündigt weitere Kontrollen und Ermittlungen an Die Polizeiaktion am Mittwochabend sei in enger Abstimmung mit der Würzburger Staatsanwaltschaft vorbereitet worden. "Diese erwirkte im Vorfeld des Einsatzes mehrere Durchsuchungsbeschlüsse und einen Haftbefehl für den 34-jährigen Haupttatverdächtigen", so der Sprecher. Auch zukünftig wolle die Polizei in Würzburg "mit notwendigen Kontrollen sowie hintergründigen Ermittlungen in dem Bereich aktiv bleiben".

