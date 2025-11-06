Unternehmer im eigenen Haus getötet: Spezieller Profiler soll Täter finden

Wernberg-Köblitz - Nach einer neuerlichen Initiative der Polizei zu einem ungelösten Tötungsdelikt in der Oberpfalz vor fast elf Jahren gehen die Ermittler neuen Hinweisen nach. Vorangegangen waren eine Plakataktion und eine Anwohnerbefragung.

Nach neuen Hinweisen zu einer ungelösten Gewalttat ermittelt ein neues Cold-Case-Team in der Oberpfalz. (Symbolfoto) © Daniel Löb/dpa

Zugleich sollen speziell ausgebildete Profiler der operativen Fallanalyse neue Ermittlungsansätze entwickeln, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Profiler versuchen unter anderem, ein Täterprofil zu erstellen.



Jüngst seien außerdem ein Gewässer in der Nähe von Wernberg-Köblitz (Landkreis Schwandorf) von Tauchern abgesucht und mehrere Gegenstände sichergestellt worden. "Es wird nun geprüft, ob diese einen Zusammenhang mit der Tat vom 21. auf den 22. Dezember 2014 aufweisen."

Das Opfer, ein Unternehmer, war in der Nacht auf den 22. Dezember 2014 in seinem Haus in Wernberg-Köblitz überfallen und schwer am Kopf verletzt worden.

Vier Wochen später starb der 76-Jährige in einem Krankenhaus. Der oder die Täter konnten seither nicht überführt werden.