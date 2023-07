25.07.2023 12:10 Unwetter-Schäden in Northeim führen zu zwei Unfällen

Am Montagnachmittag richtete ein Unwetter zahlreiche Schäden in der Kleinstadt Uslar an. Zusätzlich kam es zu einem Busunfall.

Von Sophie Marie Kemnitz

Uslar - Das gestrige Unwetter machte auch vor Uslar (Landkreis Northeim) nicht Halt und richtete größere Schäden in der niedersächsischen Kleinstadt an. Unter anderem kam es zu einem Unfall mit einem Omnibus. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Beseitigung der Schäden. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa-Zentralbild/ZB Zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr krachten nach Angaben der Polizeiinspektion Northeim durch den starken Wind mehrere Bäume, Äste und sogar ein Trampolin auf die Straßen Uslars. Auf der Eschershäuser Straße kam es dadurch zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Omnibus eines Busunternehmens aus Reinhardshagen in die Überreste rauschte. Das gleiche geschah einem 60-jährigen Autofahrer aus dem Ortsteil Dassel auf der Ladestraße, hieß es in der Mitteilung. Polizeimeldungen Anwohner sollen Zuhause bleiben: SEK-Einsatz in Spandau Wie die Polizei auf Nachfrage von TAG24 mitteilte, wurde niemand bei den Unfällen verletzt. Es entstand jedoch ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Titelfoto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/ZB