Urne mit Asche von Verstorbener aus Bestattungshaus gestohlen: Polizei appelliert an Täter und Umfeld
Erfurt - Die Polizei in Erfurt ermittelt wegen Diebstahls und Störung der Totenruhe, nachdem aus einem Bestattungshaus eine Urne gestohlen wurde.
Nach bisherigen Erkenntnissen verschwand die lilafarbene Schmuckurne der Firma Völsing im Zeitraum vom 27. Mai bis 3. Juni 2026. In der Urne befanden sich die sterblichen Überreste einer 78-jährigen Frau. Der Sachwert der Urne liegt bei rund 360 Euro.
Die Ermittlungen laufen derzeit in alle Richtungen.
Im Namen der Angehörigen appelliert die Polizei eindringlich an den oder die Täter, die Urne bei einer Polizeidienststelle oder einer anderen öffentlichen Stelle abzugeben, auch anonym über eine dritte Person.
Für die Hinterbliebenen stehe nicht der materielle Wert im Vordergrund, sondern die Möglichkeit, würdevoll Abschied von ihrer Angehörigen zu nehmen.
Auch Zeugen oder Personen aus dem Umfeld der Täterschaft werden gebeten, Hinweise zum Verbleib der Urne an die Polizei per Telefon an 0361/5743-23100 oder per E-Mail an [email protected] unter Nennung der Vorgangsnummer 0138337 weiterzugeben.
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