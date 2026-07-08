Kind geht nach Schlag zu Boden: Radfahrer attackiert Siebenjährigen auf Schulweg

Weil am Rhein - Ein Radfahrer in Weil am Rhein hat am Dienstagmorgen einem siebenjährigen Jungen im Vorbeifahren völlig unvermittelt ins Gesicht geschlagen.

Der Mann fuhr im Anschluss an die Handgreiflichkeit einfach davon. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei am Mittwochvormittag mitteilte, ereignete sich die Tat gegen 7.45 Uhr im Bereich der Blauenstraße und Hauptstraße. Der Junge war gerade gemeinsam mit seiner Mutter zu Fuß auf dem Weg zur Schule. Auf Höhe einer örtlichen Bäckerei näherte sich plötzlich ein unbekannter Fahrradfahrer auf dem Gehweg.

Beim Vorbeifahren schlug der Mann dem Kind laut Angaben der Beamten ohne ersichtlichen Grund ins Gesicht. Durch den Schlag stürzte der Siebenjährige zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der Täter hielt nicht an, sondern setzte seine Fahrt in Richtung eines großen Einkaufszentrums im Stadtteil Friedlingen fort.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen des Vorfalls. Der flüchtige Radfahrer soll etwa 45 bis 50 Jahre alt sein und ein braunes Oberteil und eine blaue Jeanshose getragen haben.