Zerstörungswut an Bundesstraße im Erzgebirge: Mann reißt 22 Leitpfosten raus

Stollberg - Ein bislang unbekannter Mann riss in der Thalheimer Straße (B180) bei Stollberg ( Erzgebirge ) mehrere Leitpfosten heraus.

22 Leitpfosten wurden an der B180 herausgerissen. (Symbolbild) © André März

Durch einen Zeugenhinweis wurde das Ganze am Dienstagabend bei der Polizei bekannt.

Die Beamten fanden auf der B180 zwischen dem Ortsausgang Stollberg und dem Ortseingang Thalheim, auf etwa dreieinhalb Kilometern, insgesamt 22 herausgerissene und zum Teil beschädigte Leitpfosten. Die Pfosten lagen am Fahrbahnrand bzw. im Grünstreifen neben der Straße.

Es entstand Sachschaden von circa 1000 Euro. "Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte der Unbekannte im Umfeld nicht mehr gestellt werden. Der Täter soll ohne Oberbekleidung unterwegs gewesen sein, sich jedoch ein orangefarbenes T-Shirt umgebunden haben", so die Polizei weiter.

Die Polizei ermittelt nun und sucht weitere Zeugen.