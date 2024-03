Mehrere Automaten in die Luft gejagt: Schaden in fünfstelliger Höhe

In Limbach-Oberfrohna, Meerane und Werdau wurden Zigarettenautomaten durch Pyrotechnik beschädigt oder zerstört.

Von Victoria Winkel

Limbach-Oberfrohna/Meerane - Vandalen haben in der Nacht zu Mittwoch in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) einen Zigarettenautomaten gesprengt und einen enormen Schaden hinterlassen. Auch in Meerane und Werdau gab es Sprengungen an Automaten.

Von dem gesprengten Automaten in Limbach-Oberfrohna sind nur noch Trümmer übrig. © Andreas Kretschel Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Unbekannten gegen 1.15 Uhr in Limbach an der Ecke Gießerei/Helenenstraße zu. Der Automat, der an einer Mauer angebracht war, wurde durch Pyrotechnik komplett zerstört. Die Täter klauten danach sowohl Zigaretten als auch Bargeld. Wie hoch der entstandene Schaden durch den Diebstahl ist, ist noch unklar. Der Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro. In Meerane wurde ein frei stehender Automat in der Hauptstraße gesprengt. Auch in diesem Fall ließen die Täter Kippen und Bargeld in unbekanntem Wert mitgehen. Der Schaden durch die Sprengung liegt ebenfalls bei 10.000 Euro. Polizeimeldungen "Mad Max" in Berlin? Polizei zieht kurioses Fahrrad aus dem Verkehr Laut Polizei ist die Tatzeit zwischen 17 Uhr am Montagabend und 8.30 Uhr am Dienstagmorgen. Zu den beiden Fällen sucht die Kriminalpolizei Zeugen, denen Personen aufgefallen sind, die sich an den genannten Standorten der Automaten zu schaffen gemacht haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 0375/4284480 entgegengenommen.

Automat in Werdau beschädigt