Vandalen unterwegs: Mehr als 30 Autos beschädigt!

Die Polizei sucht Zeugen zu den Sachbeschädigungen. (Symbolbild) © 123RF/angelarohde

Wie die Polizei mitteilte, zeigten bereits am Mittwochvormittag mehrere Fahrzeughalter aus Crimmitschau Sachbeschädigungen an ihren Autos an.

Nun meldeten sich weitere Geschädigte.

"So wurden auch Autos verschiedener Marken in der Glauchauer Landstraße, Pestalozzistraße, Carthäuser Straße, Bebelstraße und David-Friedrich-Oehler-Straße in Crimmitschau sowie in der Werdauer Straße und der Brückenstraße in Neukirchen beschädigt", teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der entstandene Schaden bei den mehr als 30 betroffenen Autos beläuft sich auf über 30.000 Euro.