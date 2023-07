01.07.2023 14:38 Vater wird auf Abifeier mit Baseballschläger und Gehhilfen verprügelt

Ein 45-Jähriger ist am Freitagabend am Rande der Abifeier im Bremer Stadtteil Vegesack mit einem Baseballschläger angegriffen und am Kopf verletzt worden.

Bremen – Ein 45-Jähriger ist am Freitagabend am Rande der Abifeier seines Sohnes im Bremer Stadtteil Vegesack mit einem Baseballschläger angegriffen und am Kopf verletzt worden. Als Gast der Abifeier seines Sohnes in einem Restaurant in der Rohrstraße ist der 45-Jährige gegen 18.30 Uhr nach draußen gebeten worden. Angeblich wollte jemand mit ihm vor der Tür sprechen, teilte die Polizei am Samstag mit.

Doch statt eines Gesprächs sollen mindestens zwei Männer auf den Vater mit seinen eigenen Gehhilfen – die er aufgrund einer Verletzung mit sich führte – und einem Baseballschläger eingeschlagen haben. Der 45 Jahre alte Mann erlitt mehrere blutige Kopfverletzungen und musste in Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär aufgenommen worden ist. Polizeimeldungen Angriff auf Magdeburger: 20-Jähriger mit Gegenstand verletzt Noch am selben Abend stellten Polizeibeamte einen 55 Jahre alten Verdächtigen, ein weiterer Mann (50) stellte sich selbst auf einer Bremer Polizeiwache. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Insbesondere werden Videoaufnahmen des Abends als Beweismittel gesucht. Wer etwas gesehen oder aufgenommen hat, wird gebeten, sich bei dem Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Rufnummer 0421 362-3888 zu melden.

