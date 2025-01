Verbotenes Autorennen endet mit drei Verletzten: Pizza-Bote flieht nach Unfall

Bei dem Zusammenstoß an der Ampelkreuzung in Neuss wurden drei Personen verletzt. Auslöser war ein verbotenes Autorennen. © Polizei Rhein-Kreis-Neuss

Wie die Beamten am Donnerstag berichteten, hatte sich an Silvester gegen 3 Uhr morgens ein 24-jähriger Mann aus Korschenbroich mit dem Fahrer eines Pizza-Taxis ein verbotenes Autorennen geliefert.

An einer roten Ampel an der Kreuzung Gielenstraße/Rheydter Straße bremste der Pizzafahrer rechtzeitig ab. Sein Kontrahent in einem Renault Clio fuhr dagegen weiter in die Kreuzung ein.

Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Toyota-Kombi eines bis dato völlig unbeteiligten 47-jährigen Mannes. Dieser wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Seine beiden 20- und 21-jährigen Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen.

Beide Autos waren nach dem Crash nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein Alkoholvortest beim unfallverursachenden 24-Jährigen ergab einen Wert von 0,8 Promille. Dazu hatte er zugegeben, zuvor Cannabis geraucht zu haben.

Weiter stellten die Beamten fest, dass der Mann zum Zeitpunkt des Unfalls keine gültige Fahrerlaubnis wegen einer Führerscheinsperre hatte. Auf ihn warten nun mehrere Anzeigen.