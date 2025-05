Verbotenes Wendemanöver endet in heftigem Crash mit mehreren Schwerverletzten

Ein unerlaubtes Wendemanöver führte in Osthessen zu einem heftigen Crash, bei dem mehrere Personen teils schwere Verletzungen davontrugen. © Fuldamedia/Stefan Weber

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 17.06 Uhr an der Anschlussstelle Großenlüder-Ost.

Eine 84-jährige Seniorin aus Neuhof war dort mit ihrem Skoda auf dem Einfädelungsstreifen in Richtung Lauterbach unterwegs.

Offenbar stellte sie fest, dass sie in die falsche Richtung fuhr und hielt zunächst am rechten Fahrbahnrand an.

Zeitgleich näherte sich eine 30-jährige Fahrerin eines VW Passat aus Lauterbach auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Lauterbach.

Sie bemerkte den am Straßenrand stehenden Skoda und wich vorsorglich nach links aus, da die Gegenspur zu diesem Zeitpunkt frei war.

Doch in dem Moment setzte die 84-Jährige zu einem Wendemanöver an, um in Richtung Fulda zu fahren - trotz der doppelt durchgezogenen Linien, die ein solches Manöver an dieser Stelle eindeutig verbieten. Die Passatfahrerin versuchte noch weiter auszuweichen, konnte den nahezu frontalen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.