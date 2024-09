26.09.2024 12:37 Verdacht auf bewaffnete Personen: Polizeieinsatz an Schulen in Peine

In Peine wurden am Donnerstag verdächtige Personen an Schulen gemeldet. Eine Bewaffnung konnte nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei rückte sofort aus.

Von Robert Lilge

Peine - Am Donnerstagmorgen rückte ein Großaufgebot der Polizei an zwei Schulen in Peine (Niedersachsen) aus. Es herrschte Alarm wegen verdächtigen Personen. Einsatzkräfte der Polizei rückten mit Maschinengewehre an. © Moritz Frankenberg/dpa Wie die Polizei Salzgitter berichtet, waren die Haupt- und Realschule in der Hans-Marburger-Straße sowie die Pestalozzischule im Herzbergweg betroffen. An ersterer sei sogar die von Zeugen beschriebene verdächtige Person angetroffen worden, hieß es. Jedoch habe dort keine Gefahr für Schüler und Lehrer bestanden. Wie ein Fotograf der Deutschen Presse-Agentur berichtet, waren die Einsatzkräfte mit Maschinengewehre ausgestattet. Schüler und Lehrer warteten in kleinen Gruppen vor dem Gebäude oder wurden teilweise in eine Sporthalle gebracht. Polizeimeldungen 43-Jähriger verletzt zwei Männer: SEK-Einsatz in Supermarkt Wenig später mussten die Einsatzkräfte erneut ausrücken. Diesmal hätten Zeugen einen fremden Mann auf dem Gelände der Pestalozzischule gesehen. Eine mögliche Bewaffnung der Person sei nicht auszuschließen gewesen, berichtete Polizeisprecher Matthias Pintak. Die Bereiche um die Schulen herum wurden abgesperrt. © Moritz Frankenberg/dpa Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe es auch hier keine Gefahrenlage für die Schule oder angrenzende Grundstücke gegeben. Die Polizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Moritz Frankenberg/dpa