Verdächtige Person an Schule in Fürth gemeldet: Polizei gibt Entwarnung

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An einer Schule in Fürth kommt es zurzeit am Dienstagvormittag zu einem größeren Polizeieinsatz aufgrund einer verdächtige Person. Inzwischen gab es Entwarnung.

Von Irena Güttel

Fürth - An einer Schule in Fürth kommt es zurzeit am Dienstagvormittag zu einem größeren Polizeieinsatz. Es sei eine verdächtige Person gemeldet worden. Doch inzwischen gab die Polizei Entwarnung.

Die Polizei ermittelt an einer Schule in Fürth. (Symbolfoto)
Die Polizei ermittelt an einer Schule in Fürth. (Symbolfoto)  © NEWS5 / David Oßwald

Die Absuche sei beendet, es sei keine verdächtige Person gefunden worden, schrieb das Polizeipräsidium Mittelfranken auf der Plattform X. 


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Zuvor durchsuchten Polizeikräfte das Gebäude, in dem sich eine Grund- und eine Mittelschule befinden. Die Schülerinnen und Schüler warteten in ihren Klassenzimmern. 

Das Polizeipräsidium Mittelfranken informierte auf der Plattform X über den Einsatz.

Die Straße um die Schule wurde während der Durchsuchung abgesperrt. Die Polizei stand während des Einsatzes in Kontakt mit der Schulleitung.

Erstmeldung, 11.23 Uhr. Update, 12.10 Uhr.

Titelfoto: NEWS5 / David Oßwald

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