Verdächtige Person an Schule in Fürth gemeldet: Polizei gibt Entwarnung

Fürth - An einer Schule in Fürth kommt es zurzeit am Dienstagvormittag zu einem größeren Polizeieinsatz. Es sei eine verdächtige Person gemeldet worden. Doch inzwischen gab die Polizei Entwarnung.

Die Polizei ermittelt an einer Schule in Fürth. (Symbolfoto) © NEWS5 / David Oßwald

Die Absuche sei beendet, es sei keine verdächtige Person gefunden worden, schrieb das Polizeipräsidium Mittelfranken auf der Plattform X.





Zuvor durchsuchten Polizeikräfte das Gebäude, in dem sich eine Grund- und eine Mittelschule befinden. Die Schülerinnen und Schüler warteten in ihren Klassenzimmern.

Das Polizeipräsidium Mittelfranken informierte auf der Plattform X über den Einsatz.