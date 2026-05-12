Mit Fake-Waffe bedroht: 19-Jähriger bewusstlos aus Straßenbahn gezogen

Leipzig - Ein 24-jähriger Iraker und ein weiterer noch unbekannter Mann wollten am Montagabend einen 19-Jährigen ausrauben und bedrohten ihn mit einer täuschend echt aussehenden Waffe.

Passanten kümmerten sich um den bewusstlosen Mann. (Symbolfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Gegen 19 Uhr waren der 24-Jährige und der Mittäter am Torgauer Platz im Osten der Stadt in die Straßenbahn der Linie 3 gestiegen. Das teilte die Polizeidirektion Leipzig am Dienstagvormittag mit.

Auf dem Weg Richtung Innenstadt forderten sie einen 19-Jährigen auf, sein Bargeld und Betäubungsmittel herauszugeben. Als der jüngere Mann das ablehnte, zückte der Iraker eine Waffe, die sich später als Fake herausstellte.

Sie muss allerdings so täuschend echt ausgesehen haben, dass der 19-Jährige noch in der Straßenbahn bewusstlos wurde.

An der Zentralhaltestelle am Hauptbahnhof zogen die beiden Tatverdächtigen den ohnmächtigen Mann aus der Straßenbahn. Passanten griffen sofort ein und leisteten Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte vor Ort eintrafen und den Mann versorgten.