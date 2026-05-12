Verdächtige Person gemeldet: Großer Polizeieinsatz an Schule in Fürth

Fürth - An einer Schule in Fürth kommt es zurzeit am Dienstagvormittag zu einem größeren Polizeieinsatz. Es sei eine verdächtige Person gemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher .

Die Polizei ermittelt an einer Schule in Fürth. (Symbolfoto) © NEWS5 / David Oßwald

Details nannte er dazu nicht. Polizeikräfte durchsuchten derzeit das Gebäude, in dem sich eine Grund- und eine Mittelschule befinden. Die Schülerinnen und Schüler seien in ihren Klassen.

Das Polizeipräsidium Mittelfranken informierte auf der Plattform X über den Einsatz. Demnach ist es mit verstärkten Kräften vor Ort.

Die Straße um die Schule ist laut dem Sprecher abgesperrt. Man stehe im Kontakt mit der Schulleitung, sagte er

