Verdächtige Person gemeldet: Großer Polizeieinsatz an Schule in Fürth
Von Irena Güttel
Fürth - An einer Schule in Fürth kommt es zurzeit am Dienstagvormittag zu einem größeren Polizeieinsatz. Es sei eine verdächtige Person gemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher.
Details nannte er dazu nicht. Polizeikräfte durchsuchten derzeit das Gebäude, in dem sich eine Grund- und eine Mittelschule befinden. Die Schülerinnen und Schüler seien in ihren Klassen.
Das Polizeipräsidium Mittelfranken informierte auf der Plattform X über den Einsatz. Demnach ist es mit verstärkten Kräften vor Ort.
Die Straße um die Schule ist laut dem Sprecher abgesperrt. Man stehe im Kontakt mit der Schulleitung, sagte er
Da es sich um ein großes Gebäude handle, werde es voraussichtlich etwas dauern, bis sich die Polizisten einen Überblick verschafft haben.
Titelfoto: NEWS5 / David Oßwald