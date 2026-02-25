Verdächtiger Gegenstand im Wald gefunden: Darum handelt es sich wirklich
Illfeld (Landkreis Nordhausen) - Ein vermeintlicher Fund von Handgranaten hat am Dienstagnachmittag im Bereich eines Flusses nahe der Weidentalwiese in Illfeld einen Einsatz ausgelöst.
Ein Mann hatte dort laut Angaben der Polizei stark verrottete metallische Gegenstände entdeckt, die auf den ersten Blick wie Stielhandgranaten wirkten.
Der Bereich wurde vorsorglich weiträumig abgesperrt. Ein Delaborierungsdienst prüfte die Funde.
Dabei stellte sich heraus, dass es sich nicht um Fundmunition, sondern lediglich um harmloses Altmetall handelte.
Titelfoto: Silvio Dietzel