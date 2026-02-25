Verdächtiger Gegenstand im Wald gefunden: Darum handelt es sich wirklich

Illfeld (Landkreis Nordhausen) - Ein vermeintlicher Fund von Handgranaten hat am Dienstagnachmittag im Bereich eines Flusses nahe der Weidentalwiese in Illfeld einen Einsatz ausgelöst.

Verdächtige Metallteile nahe der Weidentalwiese entpuppten sich nach Prüfung durch Spezialisten als Altmetall. © Silvio Dietzel

Ein Mann hatte dort laut Angaben der Polizei stark verrottete metallische Gegenstände entdeckt, die auf den ersten Blick wie Stielhandgranaten wirkten.

Der Bereich wurde vorsorglich weiträumig abgesperrt. Ein Delaborierungsdienst prüfte die Funde.

Dabei stellte sich heraus, dass es sich nicht um Fundmunition, sondern lediglich um harmloses Altmetall handelte.